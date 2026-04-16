A proposta prevê mudanças no atual modelo adotado no Brasil, incluindo novamente o nome do município, a sigla do estado e a bandeira da unidade federativa nas placas.

Um projeto que propõe o retorno da identificação de cidade e estado nas placas de veículos deu mais um passo no Congresso Nacional. A matéria foi aprovada na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados e agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

De autoria do senador Esperidião Amin (PP-SC), o projeto ainda precisa ser aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. Só depois disso poderá seguir para sanção presidencial e, então, virar lei.

O parecer favorável na comissão reforçou que a mudança pode facilitar a identificação da origem dos veículos, o que tende a auxiliar ações de fiscalização e segurança pública. A análise também aponta que a medida pode tornar mais evidente quando um veículo é de fora da região, além de resgatar um elemento cultural ligado às placas.

O que pode mudar no modelo atual

Desde 2020, o Brasil adota o padrão Mercosul, que eliminou a identificação visual direta de cidade e estado. O modelo atual utiliza uma combinação de sete caracteres alfanuméricos, com uma letra inserida no lugar de um dos números, ampliando significativamente o número de possibilidades.