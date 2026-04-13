14 de abril de 2026
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TRAGÉDIA NO PARQUE

Jovem que morreu em acidente com 'minhocão' era cantora gospel

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução / Redes Sociais
Carolina Beatriz
Carolina Beatriz

Uma tragédia em um parque de diversões itinerante em Itabirito (MG) interrompeu a trajetória de uma jovem cantora gospel em início de carreira. Carolina Beatriz, de 21 anos, morreu após um grave acidente envolvendo o brinquedo conhecido como “minhocão”, no último sábado (11), no Centro da cidade.

Acidente deixa mortos e feridos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada após parte da estrutura do brinquedo se soltar durante o funcionamento. Além da vítima fatal, outras três pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da corporação realizaram o socorro no local. Carolina sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser reanimada, mas não resistiu aos ferimentos. As demais vítimas apresentaram apenas lesões leves.

Prefeitura e autoridades investigam o caso

A Prefeitura de Itabirito informou que o parque possuía alvará para funcionamento e que as autorizações técnicas são de responsabilidade do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Após o acidente, o brinquedo foi interditado.

A administração municipal também destacou que a Polícia Civil e a perícia técnica estiveram no local para investigar as causas da tragédia. O caso segue sob apuração, e novas medidas poderão ser adotadas conforme o avanço das investigações.

Em nota, o município lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos da jovem, além de informar que os feridos seguem em atendimento na UPA local.

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Parque se pronuncia após tragédia

O Minas Center Park declarou, por meio das redes sociais, que prestou assistência imediata às vítimas e acionou rapidamente os serviços de emergência. A empresa afirmou ainda que está colaborando com as autoridades para esclarecer o ocorrido.

Segundo o parque, todos os equipamentos passam por manutenção regular e seguem normas técnicas de segurança, embora o acidente tenha levantado questionamentos sobre a operação do brinquedo.

Jovem vivia início de carreira religiosa

Carolina Beatriz utilizava as redes sociais para divulgar sua trajetória como cantora gospel e demonstrava forte devoção religiosa. Em uma publicação recente, feita em dezembro de 2025, ela celebrou seu aniversário destacando o desejo de seguir firme na fé e na missão de propagar sua crença.

A morte precoce gerou comoção entre seguidores, amigos e membros da comunidade religiosa, que lamentaram a perda e prestaram homenagens à jovem.

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