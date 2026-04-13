Uma tragédia em um parque de diversões itinerante em Itabirito (MG) interrompeu a trajetória de uma jovem cantora gospel em início de carreira. Carolina Beatriz, de 21 anos, morreu após um grave acidente envolvendo o brinquedo conhecido como “minhocão”, no último sábado (11), no Centro da cidade.
Acidente deixa mortos e feridos
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada após parte da estrutura do brinquedo se soltar durante o funcionamento. Além da vítima fatal, outras três pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da corporação realizaram o socorro no local. Carolina sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser reanimada, mas não resistiu aos ferimentos. As demais vítimas apresentaram apenas lesões leves.
Prefeitura e autoridades investigam o caso
A Prefeitura de Itabirito informou que o parque possuía alvará para funcionamento e que as autorizações técnicas são de responsabilidade do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Após o acidente, o brinquedo foi interditado.
A administração municipal também destacou que a Polícia Civil e a perícia técnica estiveram no local para investigar as causas da tragédia. O caso segue sob apuração, e novas medidas poderão ser adotadas conforme o avanço das investigações.
Em nota, o município lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos da jovem, além de informar que os feridos seguem em atendimento na UPA local.
VEJA MAIS:
- Número de lojas fechadas no Centro cai, mas ainda preocupa; VEJA
- Filho mata mãe e tira dedo para usar celular a 60km de Piracicaba
- Piracicaba perde Luiz Andreello, referência na educação e na vida
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Parque se pronuncia após tragédia
O Minas Center Park declarou, por meio das redes sociais, que prestou assistência imediata às vítimas e acionou rapidamente os serviços de emergência. A empresa afirmou ainda que está colaborando com as autoridades para esclarecer o ocorrido.
Segundo o parque, todos os equipamentos passam por manutenção regular e seguem normas técnicas de segurança, embora o acidente tenha levantado questionamentos sobre a operação do brinquedo.
Jovem vivia início de carreira religiosa
Carolina Beatriz utilizava as redes sociais para divulgar sua trajetória como cantora gospel e demonstrava forte devoção religiosa. Em uma publicação recente, feita em dezembro de 2025, ela celebrou seu aniversário destacando o desejo de seguir firme na fé e na missão de propagar sua crença.
A morte precoce gerou comoção entre seguidores, amigos e membros da comunidade religiosa, que lamentaram a perda e prestaram homenagens à jovem.