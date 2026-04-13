Uma tragédia em um parque de diversões itinerante em Itabirito (MG) interrompeu a trajetória de uma jovem cantora gospel em início de carreira. Carolina Beatriz, de 21 anos, morreu após um grave acidente envolvendo o brinquedo conhecido como “minhocão”, no último sábado (11), no Centro da cidade.

Acidente deixa mortos e feridos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada após parte da estrutura do brinquedo se soltar durante o funcionamento. Além da vítima fatal, outras três pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da corporação realizaram o socorro no local. Carolina sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser reanimada, mas não resistiu aos ferimentos. As demais vítimas apresentaram apenas lesões leves.

Prefeitura e autoridades investigam o caso