Sra. Geraldina de Fatima Soares de Jesus
Faleceu anteontem, na cidade de Saltinho/SP, contava 57 anos, filha dos finados Sr. Geraldo de Campos Soares e da Sra. Jacy Pereira de Campos; deixa os filhos: Leticia Soares e Lenon Soares. Deixa demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Josefa Maria da Silva Gonçalves
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Jose Francelino da Silva e da Sra. Ana Ramos de Andrade, era viúva do Sr. Severino Gonçalves da Silva; deixa a filha: Josilene Gonçalves da Silva. Deixa o neto Leandro, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida dos Santos Pires
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. José dos Santos e da Sra. Clementina Prisco Rosa, era viúva do Sr. Luiz Pires; deixa os filhos: Valquiria Aparecida Pires. Valter Aparecido Pires, casado com a Sra. Rosangela dos Santos; Valdenice Aparecida Pires e Valcione Aparecida Pires. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Pereira Alves
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Manoel Moises Pereira e da Sra. Bernardina Lins Pereira, era casada com o Sr. Francisco Lins Alves; deixa os filhos: Edineide Lins Alves, casada com o Sr. Antonio de Figueiredo Alves; Josefa Lins Alves; Cicera Lins Alves, casada com o Sr. Jean Oliveira; Edison Lins Alves, casado com a Sra. Marlene Dantas de Abreu Alves e Lucilene Lins Lambstein, casada com o Sr. Anderson Lambstein. Deixa irmãos, sobrinhos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professora: Sra. Miriam José Martins
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 58 anos, filha do Sr. José Martins e da Sra. Diva Rodrigues Martins, falecida, era casada com o Sr. Jairo Rogerio Elias; deixa os filhos: Lucas Martins Elias, casado com a Sra. Victoria Costa Baltieri Elias; Vitor Martins Elias e Vinicius Martins Elias. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Kimura Reiko Hashimoto
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 95 anos, filha dos finados Sr.Kimura Kumaiti e da Sra. Kimura Masuko, era viúva do Sr. Terutoshi Hashimoto; deixa os filhos: Julio Kiminari Hashimoto, falecido, deixando viúva a Sra. Celeide Aparecida Tonhi Hashimoto; Celia Emiko Hashimoto Olivier, casada com o Sr. Pedro Rubens Olivier e Maria Cristina Eiko Hashimoto. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 10h00 às 14h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 14h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.