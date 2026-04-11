Sra. Geraldina de Fatima Soares de Jesus

Faleceu anteontem, na cidade de Saltinho/SP, contava 57 anos, filha dos finados Sr. Geraldo de Campos Soares e da Sra. Jacy Pereira de Campos; deixa os filhos: Leticia Soares e Lenon Soares. Deixa demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Josefa Maria da Silva Gonçalves

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Jose Francelino da Silva e da Sra. Ana Ramos de Andrade, era viúva do Sr. Severino Gonçalves da Silva; deixa a filha: Josilene Gonçalves da Silva. Deixa o neto Leandro, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Maria Aparecida dos Santos Pires

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. José dos Santos e da Sra. Clementina Prisco Rosa, era viúva do Sr. Luiz Pires; deixa os filhos: Valquiria Aparecida Pires. Valter Aparecido Pires, casado com a Sra. Rosangela dos Santos; Valdenice Aparecida Pires e Valcione Aparecida Pires. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.