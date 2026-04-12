O processo de recuperação judicial da Rede Metodista de Educação caminha para o encerramento definitivo, mesmo com uma dívida que ainda supera os R$ 716 milhões e envolve quase 12 mil credores. A medida ocorre após entendimento do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que afastou a possibilidade de entidades sem fins lucrativos recorrerem a esse tipo de mecanismo.

Com a decisão, a Vara Regional Empresarial de Porto Alegre, responsável pelo caso, já iniciou os trâmites para extinguir oficialmente a recuperação judicial. Em despacho publicado no dia 2 de abril, a Justiça autorizou que credores retomem individualmente suas cobranças na Justiça.

A partir de agora, trabalhadores e demais credores devem procurar seus advogados para reativar os processos, especialmente na Justiça do Trabalho. Segundo a advogada trabalhista Letícia de Toledo Piza Rossi, será necessário dar andamento às ações com pedidos de localização de bens e valores, incluindo recursos oriundos de negociações recentes envolvendo patrimônios da instituição.