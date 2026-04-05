Um total de 55 mil atendimentos odontológicos foram realizados no ano de 2025 pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região por meio do seu departamento odontológico.
O departamento tem 14 consultórios fixos na sede, subsede Santa Terezinha e subsede Rio das Pedras. Além do atendimento realizado no trailer Sorriso Cidadão, que viabiliza o tratamento e ações de saúde bucal, nas escolas municipais de Piracicaba, Rio das Pedras, São Pedro e Águas de São Pedro, e em período de férias escolares nas corporações de segurança e entidades, sendo o projeto uma iniciativa do Sindicato, apoiado pela Hyundai e fornecedores do Parque Automotivo, tendo como parceiras as prefeituras de Piracicaba, Rio das Pedras, São Pedro e Águas de São Pedro e a Albus Dente.
Com esse dado, o Sindicato se consolida como uma verdadeira referência em atendimento, qualidade e cuidado com a saúde bucal dos associados. Estruturado para oferecer um serviço completo, o espaço conta com profissionais altamente capacitados, tecnologia moderna e um ambiente acolhedor, que prioriza o bem-estar de cada paciente.
Mais do que realizar procedimentos, o departamento tem como missão promover saúde e prevenção, garantindo diagnósticos precisos e tratamentos eficazes. Segundo o presidente do Sindicato, Wagner da Silveira (Juca), a equipe atua de forma humanizada “A equipe compreende as necessidades individuais e oferece um atendimento atencioso, que transmite confiança e segurança desde a primeira consulta, isso traz sem dúvida credibilidade”.
O atendimento é visto como um dos benefícios aos associados, que são metalúrgicos e não metalúrgicos, pois, pode ser associado ao Sindicato, todas as categorias de trabalhadores. Com isso, reforça o compromisso do Sindicato com a qualidade de vida de seus membros, ampliando benefícios que vão além das questões trabalhistas.
Para o presidente Juca, o departamento odontológico não apenas cuida de sorrisos “Ele contribui diretamente para a saúde, autoestima e bem-estar dos associados, consolidando-se como um dos serviços mais valorizados e reconhecidos dentro da nossa entidade”.
Na mensalidade paga pelo associado, as especialidades como, prótese, ortodontia e implantes, não estão inclusas. Mas, também são oferecidas pelo departamento e com valores acessíveis aos associados.
Para se associar e garantir os benefícios, pode fazer contato pelo 0800 100 1947 ou whats (19) 9 9838.3619.