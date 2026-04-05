Um total de 55 mil atendimentos odontológicos foram realizados no ano de 2025 pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região por meio do seu departamento odontológico.

O departamento tem 14 consultórios fixos na sede, subsede Santa Terezinha e subsede Rio das Pedras. Além do atendimento realizado no trailer Sorriso Cidadão, que viabiliza o tratamento e ações de saúde bucal, nas escolas municipais de Piracicaba, Rio das Pedras, São Pedro e Águas de São Pedro, e em período de férias escolares nas corporações de segurança e entidades, sendo o projeto uma iniciativa do Sindicato, apoiado pela Hyundai e fornecedores do Parque Automotivo, tendo como parceiras as prefeituras de Piracicaba, Rio das Pedras, São Pedro e Águas de São Pedro e a Albus Dente.

Com esse dado, o Sindicato se consolida como uma verdadeira referência em atendimento, qualidade e cuidado com a saúde bucal dos associados. Estruturado para oferecer um serviço completo, o espaço conta com profissionais altamente capacitados, tecnologia moderna e um ambiente acolhedor, que prioriza o bem-estar de cada paciente.