A programação do espetáculo Paixão de Cristo, em Piracicaba, foi alterada após o cancelamento da apresentação de quinta-feira, dia 2, por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade. Para atender o público que havia comprado ingressos, a organização anunciou uma sessão extra no domingo de Páscoa, às 17h.
Os ingressos da apresentação cancelada continuam válidos para a nova sessão e não é necessário fazer troca. Quem não puder comparecer poderá solicitar reembolso pela plataforma responsável pela venda.
Apresentações continuam no fim de semana
As apresentações do espetáculo continuam neste fim de semana no Engenho Central. O público poderá assistir à encenação hoje, às 20h, e no domingo, com sessões às 17h e às 20h.
O espetáculo é uma das encenações mais tradicionais de Piracicaba durante a Semana Santa e reúne centenas de pessoas entre atores e equipe de produção, além de atrair grande público todos os anos.
VER MAIS
- Como ir de graça à Paixão de Cristo em Piracicaba?
- Espetáculo 'A Paixão de Cristo' estreia novidades nesta semana
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Ingressos e acesso ao local
Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, pelo site santocartao.com.br/paixao-de-cristo, ou diretamente na bilheteria do espetáculo. O acesso do público ao local da encenação será feito pela Ponte Pênsil e pelo Mirante.
Ônibus gratuito é opção para o público
Como complemento, a Prefeitura disponibilizou transporte público gratuito para facilitar o acesso ao espetáculo. A linha especial sai do Terminal Central de Integração e segue até a Passarela Pênsil, que dá acesso ao Engenho Central. Os horários podem ser consultados aqui.
O espetáculo Paixão de Cristo é considerado um dos principais eventos culturais de Piracicaba e acontece todos os anos durante o período da Páscoa.