06 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VEJA O HORÁRIO

Mudou! Paixão de Cristo ganha nova sessão no domingo

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Aline Aragon de Fátima
Encenação do espetáculo 'A Paixão de Cristo'
Encenação do espetáculo 'A Paixão de Cristo'

A programação do espetáculo Paixão de Cristo, em Piracicaba, foi alterada após o cancelamento da apresentação de quinta-feira, dia 2, por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade. Para atender o público que havia comprado ingressos, a organização anunciou uma sessão extra no domingo de Páscoa, às 17h.

Os ingressos da apresentação cancelada continuam válidos para a nova sessão e não é necessário fazer troca. Quem não puder comparecer poderá solicitar reembolso pela plataforma responsável pela venda.

Apresentações continuam no fim de semana

As apresentações do espetáculo continuam neste fim de semana no Engenho Central. O público poderá assistir à encenação hoje, às 20h, e no domingo, com sessões às 17h e às 20h.

O espetáculo é uma das encenações mais tradicionais de Piracicaba durante a Semana Santa e reúne centenas de pessoas entre atores e equipe de produção, além de atrair grande público todos os anos.

VER MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Ingressos e acesso ao local

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, pelo site santocartao.com.br/paixao-de-cristo, ou diretamente na bilheteria do espetáculo. O acesso do público ao local da encenação será feito pela Ponte Pênsil e pelo Mirante.

Ônibus gratuito é opção para o público

Como complemento, a Prefeitura disponibilizou transporte público gratuito para facilitar o acesso ao espetáculo. A linha especial sai do Terminal Central de Integração e segue até a Passarela Pênsil, que dá acesso ao Engenho Central. Os horários podem ser consultados aqui.

O espetáculo Paixão de Cristo é considerado um dos principais eventos culturais de Piracicaba e acontece todos os anos durante o período da Páscoa.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários