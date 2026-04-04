A programação do espetáculo Paixão de Cristo, em Piracicaba, foi alterada após o cancelamento da apresentação de quinta-feira, dia 2, por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade. Para atender o público que havia comprado ingressos, a organização anunciou uma sessão extra no domingo de Páscoa, às 17h.

Os ingressos da apresentação cancelada continuam válidos para a nova sessão e não é necessário fazer troca. Quem não puder comparecer poderá solicitar reembolso pela plataforma responsável pela venda.

Apresentações continuam no fim de semana

As apresentações do espetáculo continuam neste fim de semana no Engenho Central. O público poderá assistir à encenação hoje, às 20h, e no domingo, com sessões às 17h e às 20h.