Piracicaba se transformou no sábado, 21/03, na capital estadual do Muay Thai com a realização da primeira etapa da 4ª edição da Copa Estado de São Paulo. Técnica, força, postura e equilíbrio foram demostradas pelos 226 atletas participantes que estiveram representando 62 cidades do Estado. A competição também promoveu a solidariedade com a arrecadação de meia tonelada de alimentos.
A competição, que contou com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, foi realizada no Ginásio de Esportes do Parque Prezotto e a programação contou com 158 lutas em três ringues. Segundo a organização, cerca de duas mil pessoas passaram pelo local durante o evento.
De acordo com o piracicabano Lukas Bueno, presidente da Federação Paulista de Muay Thai, os melhores atletas amadores de São Paulo estiveram na cidade no último sábado. “Tivemos mais de 150 lutas, em diversas faixas etárias, de alto nível técnico. Agradeço novamente o apoio da Prefeitura de Piracicaba na realização do evento”, destacou.
Para o secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, que esteve prestigiando a competição, o apoio a todas as modalidades esportivas, como sempre pede o prefeito Helinho Zanatta, é essencial para o desenvolvimento do município. “O esporte promove saúde, inclusão e oportunidades para toda a população e, felizmente, foi isso o que vimos no evento”.
Além do aspecto esportivo, a competição também promoveu a solidariedade, já que a entrada ocorreu mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, por meio de uma iniciativa do vereador Gustavo Pompeo. Os alimentos arrecadados – cerca de 500 quilos – foram recebidos pelo Fundo Social de Solidariedade que encaminhou para Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Piracicaba.