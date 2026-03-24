Piracicaba se transformou no sábado, 21/03, na capital estadual do Muay Thai com a realização da primeira etapa da 4ª edição da Copa Estado de São Paulo. Técnica, força, postura e equilíbrio foram demostradas pelos 226 atletas participantes que estiveram representando 62 cidades do Estado. A competição também promoveu a solidariedade com a arrecadação de meia tonelada de alimentos.

A competição, que contou com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, foi realizada no Ginásio de Esportes do Parque Prezotto e a programação contou com 158 lutas em três ringues. Segundo a organização, cerca de duas mil pessoas passaram pelo local durante o evento.

De acordo com o piracicabano Lukas Bueno, presidente da Federação Paulista de Muay Thai, os melhores atletas amadores de São Paulo estiveram na cidade no último sábado. “Tivemos mais de 150 lutas, em diversas faixas etárias, de alto nível técnico. Agradeço novamente o apoio da Prefeitura de Piracicaba na realização do evento”, destacou.