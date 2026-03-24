O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta terça-feira (24) a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para o regime de prisão domiciliar. A medida ocorre em meio à internação hospitalar do político, que segue sem previsão de alta.

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A mudança no regime de cumprimento da pena foi baseada em parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e em relatórios médicos que indicam a necessidade de acompanhamento constante. Bolsonaro está internado desde 13 de março, após diagnóstico de broncopneumonia bacteriana bilateral. De acordo com as avaliações clínicas, o tratamento exige suporte intensivo, com uso de antibióticos intravenosos, fisioterapia respiratória e monitoramento contínuo, condições consideradas mais adequadas fora do sistema prisional.