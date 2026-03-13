A sexta-feira 13 é conhecida em diversas partes do mundo como uma data cercada de mistério, superstição e até medo para algumas pessoas. Apesar da fama de azar, a origem exata dessa crença não é totalmente conhecida, mas existem diferentes explicações ligadas ao cristianismo, à mitologia e também a acontecimentos históricos.

Uma das teorias mais populares está relacionada à tradição cristã. De acordo com a narrativa bíblica, Jesus participou da última ceia ao lado de seus 12 discípulos, totalizando 13 pessoas à mesa. Entre eles estava Judas, que posteriormente o traiu. No dia seguinte, uma sexta-feira, Jesus foi crucificado, fato que contribuiu para a associação do número 13 e da sexta-feira a acontecimentos negativos.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Outra linha de interpretação dentro da tradição cristã afirma que Adão e Eva teriam comido o fruto proibido em uma sexta-feira. Há ainda a crença de que Caim teria matado seu irmão Abel nesse mesmo dia da semana, o que também ajudou a fortalecer a ideia de que a sexta-feira seria marcada por acontecimentos ruins.