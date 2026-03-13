A sexta-feira 13 é conhecida em diversas partes do mundo como uma data cercada de mistério, superstição e até medo para algumas pessoas. Apesar da fama de azar, a origem exata dessa crença não é totalmente conhecida, mas existem diferentes explicações ligadas ao cristianismo, à mitologia e também a acontecimentos históricos.
Uma das teorias mais populares está relacionada à tradição cristã. De acordo com a narrativa bíblica, Jesus participou da última ceia ao lado de seus 12 discípulos, totalizando 13 pessoas à mesa. Entre eles estava Judas, que posteriormente o traiu. No dia seguinte, uma sexta-feira, Jesus foi crucificado, fato que contribuiu para a associação do número 13 e da sexta-feira a acontecimentos negativos.
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Outra linha de interpretação dentro da tradição cristã afirma que Adão e Eva teriam comido o fruto proibido em uma sexta-feira. Há ainda a crença de que Caim teria matado seu irmão Abel nesse mesmo dia da semana, o que também ajudou a fortalecer a ideia de que a sexta-feira seria marcada por acontecimentos ruins.
A mitologia nórdica também apresenta uma possível explicação para o surgimento da superstição. Segundo uma antiga lenda, o deus Odin teria realizado um banquete com doze convidados. Loki, conhecido como o deus da discórdia, apareceu sem ter sido convidado e acabou provocando uma confusão que terminou em tragédia. A partir dessa história surgiu a crença de que reuniões com 13 pessoas poderiam trazer má sorte.
Há ainda uma explicação histórica associada à monarquia francesa. Em 13 de outubro de 1307, que caiu em uma sexta-feira, o rei Felipe IV ordenou a prisão de membros da Ordem dos Cavaleiros Templários, episódio que teria reforçado a fama negativa da data ao longo do tempo.
Fonte: Mundo da Escola
Com base nessas lendas e interpretações, diversas superstições passaram a ser associadas à sexta-feira 13. Entre elas estão evitar cruzar com gatos pretos, passar debaixo de escadas ou quebrar espelhos. No entanto, especialistas lembram que essas crenças fazem parte do imaginário popular e não possuem comprovação real.
Inclusive, organizações de proteção animal reforçam que gatos pretos não trazem azar e jamais devem ser maltratados ou abandonados por causa de superstições.
Apesar da fama assustadora, para muitas pessoas a sexta-feira 13 acabou se tornando apenas uma curiosidade cultural ou até uma oportunidade para aproveitar o clima da data assistindo a filmes de terror, como os clássicos “Sexta-Feira 13”, “Invocação do Mal” e “O Iluminado”.