A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da venda de suplementos alimentares em cápsulas das marcas Fit Slim+ / Fits Anna e Fit Gold Premium / Fits Anna, produzidos pela empresa Hervariano Verbena Nutrition LTDA. A decisão foi publicada por meio da resolução nº 906/2026 no Diário Oficial da União (DOU) na última segunda-feira (9).

Com a determinação, ficam proibidos o consumo, a comercialização, a distribuição, a fabricação e também qualquer tipo de divulgação desses produtos em todo o território nacional.

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Segundo a Anvisa, a medida foi adotada após a constatação de que a empresa fabricava e vendia os suplementos sem realizar estudos de estabilidade. Esses estudos são necessários para garantir que o produto mantenha sua composição, qualidade e segurança até o final do prazo de validade indicado na embalagem.