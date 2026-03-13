A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da venda de suplementos alimentares em cápsulas das marcas Fit Slim+ / Fits Anna e Fit Gold Premium / Fits Anna, produzidos pela empresa Hervariano Verbena Nutrition LTDA. A decisão foi publicada por meio da resolução nº 906/2026 no Diário Oficial da União (DOU) na última segunda-feira (9).
Com a determinação, ficam proibidos o consumo, a comercialização, a distribuição, a fabricação e também qualquer tipo de divulgação desses produtos em todo o território nacional.
- VEJA MAIS:
- Homem de Piracicaba ameaça primeira-dama online e é investigado
- Nubank bloqueia contas e deixa clientes sem acesso ao dinheiro
- PM é condenado a 58 anos por mortes em show em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Segundo a Anvisa, a medida foi adotada após a constatação de que a empresa fabricava e vendia os suplementos sem realizar estudos de estabilidade. Esses estudos são necessários para garantir que o produto mantenha sua composição, qualidade e segurança até o final do prazo de validade indicado na embalagem.
De acordo com o órgão regulador, a ausência desse tipo de análise compromete a confiabilidade dos suplementos, podendo representar riscos à saúde dos consumidores.
Além da suspensão dos produtos da empresa Hervariano Verbena Nutrition, a Anvisa também determinou a apreensão de todos os produtos alimentícios fabricados pelas empresas RVS Comercial LTDA e Dairu Comércio e Utilidades LTDA. A resolução ainda proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e utilização de quaisquer itens produzidos por essas empresas.
Conforme informações da Vigilância Sanitária de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, a empresa RVS Comercial informou um endereço para inspeção de suas instalações, porém o local indicado não foi encontrado durante a fiscalização. Além disso, foi constatado que a empresa não possui cadastro nem licença sanitária ativa.
Situação semelhante foi identificada no caso da empresa Dairu Comércio e Utilidades LTDA. No endereço informado pela companhia, os fiscais encontraram apenas um imóvel fechado e em obras, sem qualquer identificação ou estrutura que indicasse o funcionamento de um estabelecimento comercial ou industrial.
Diante das irregularidades, a Anvisa reforça que os consumidores devem evitar o uso de produtos dessas marcas e orienta que denúncias sobre a comercialização irregular sejam feitas aos órgãos de vigilância sanitária.