A Quarta-Feira de Cinzas levanta dúvidas entre fiéis sobre a possibilidade de consumir carne na data. De acordo com a tradição da Igreja Católica, a resposta é negativa. Ao lado da Sexta-Feira Santa, o dia integra o calendário litúrgico como uma das duas ocasiões em que são indicados o jejum e a abstinência de carne.

A orientação estabelece que não sejam consumidas carnes de mamíferos e aves, como bovina, suína e frango. Por outro lado, é permitido o consumo de peixes e frutos do mar, além de ovos, verduras e laticínios.

