O calor que atingiu o município e deixou o ambiente abafado durante o período festivo perde força a partir desta semana. A previsão indica queda nas temperaturas e aumento na nebulosidade.

Após registrar temperaturas elevadas durante o feriado de Carnaval, Piracicaba deve ter mudança nas condições do tempo nos próximos dias.

Já nesta quarta-feira (18), há previsão de temporal no período da tarde, com possibilidade de chuva se estendendo até a noite. O volume de precipitação pode ser significativo em alguns pontos da cidade, acompanhado de rajadas de vento e descargas elétricas.

As temperaturas máximas não devem ultrapassar os 31°C, enquanto as mínimas podem atingir 19°C.

Com a mudança no tempo, a umidade relativa do ar também deve apresentar elevação, o que contribui para a sensação térmica menos intensa. A orientação é para que a população acompanhe os boletins meteorológicos e redobre a atenção em áreas suscetíveis a alagamentos durante períodos de chuva.