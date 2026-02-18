A Raízen, gigante do etanol, informou um prejuízo de R$ 15,6 bilhões no encerramento de 2025, resultado seis vezes superior ao registrado no ano anterior. Diante do cenário, a companhia, controlada pela Cosan e Shell, avalia uma reorganização societária para reestruturar suas operações.

A proposta em análise prevê a divisão dos ativos em duas estruturas. A primeira reuniria as atividades de produção agrícola, com foco em açúcar e etanol, além da maior parte da dívida. A segunda concentraria a área de distribuição de combustíveis e logística.

Saiba Mais: