18 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
GIGANTE DO ETANOL

Raízen entra em 'modo sobrevivência' após dívida bilionária; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Diante do cenário, a companhia, controlada pela Cosan e Shell, avalia uma reorganização societária para reestruturar suas operações
Diante do cenário, a companhia, controlada pela Cosan e Shell, avalia uma reorganização societária para reestruturar suas operações

A Raízen, gigante do etanol, informou um prejuízo de R$ 15,6 bilhões no encerramento de 2025, resultado seis vezes superior ao registrado no ano anterior. Diante do cenário, a companhia, controlada pela Cosan e Shell, avalia uma reorganização societária para reestruturar suas operações.

A proposta em análise prevê a divisão dos ativos em duas estruturas. A primeira reuniria as atividades de produção agrícola, com foco em açúcar e etanol, além da maior parte da dívida. A segunda concentraria a área de distribuição de combustíveis e logística.

Saiba Mais:

A dívida líquida encerrou o terceiro trimestre da safra atual em R$ 55,4 bilhões, alta de 43,4% na comparação anual. Segundo a companhia, o resultado reflete a substituição de instrumentos de capital de giro, como operações de risco sacado, por outras modalidades financeiras voltadas ao financiamento das atividades operacionais.

O passivo total, que inclui obrigações com fornecedores e operações com clientes, recuou 2%, para R$ 119,8 bilhões. A mudança na estrutura de capital impactou a margem operacional da área de distribuição no terceiro trimestre, com redução do custo de aquisição de combustíveis após a eliminação do risco sacado.

No período, o Ebitda ajustado da distribuição avançou 35,2%, atingindo R$ 215 por metro cúbico. Analistas apontam que a variação decorre da transferência de despesas operacionais para custos financeiros relacionados ao capital de giro.

Apesar disso, a companhia acumula prejuízo de R$ 19,7 bilhões na safra, o que resultou em patrimônio líquido negativo de R$ 1,1 bilhão. Em relatório, a EY destacou incerteza relevante quanto à capacidade de continuidade operacional da empresa.

A receita líquida no terceiro trimestre da safra 2025/26 totalizou R$ 60,4 bilhões, queda de 9,7% em relação ao mesmo período do ciclo anterior. O Ebitda ajustado somou R$ 3,1 bilhões, recuo de 3,3%. A alavancagem passou de 5,1 vezes no segundo trimestre para 5,3 vezes no terceiro.

As condições climáticas também impactaram a produção agrícola. No acumulado de nove meses da safra, a produção de açúcar caiu 5%, enquanto a de etanol recuou 17,9%.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários