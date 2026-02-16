Uma ocorrência envolvendo drones provocou a suspensão temporária das operações no Aeroporto Internacional de Guarulhos na tarde de domingo (15). O episódio afetou mais de 40 voos e gerou uma sequência de atrasos, cancelamentos e mudanças de rota em um dos terminais mais movimentados do país.

A paralisação durou aproximadamente três horas, após a identificação de diversos equipamentos sobrevoando a área restrita destinada a pousos e decolagens, região considerada crítica para a segurança da aviação.

Voos desviados e cancelados