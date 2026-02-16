Uma ocorrência envolvendo drones provocou a suspensão temporária das operações no Aeroporto Internacional de Guarulhos na tarde de domingo (15). O episódio afetou mais de 40 voos e gerou uma sequência de atrasos, cancelamentos e mudanças de rota em um dos terminais mais movimentados do país.
A paralisação durou aproximadamente três horas, após a identificação de diversos equipamentos sobrevoando a área restrita destinada a pousos e decolagens, região considerada crítica para a segurança da aviação.
Voos desviados e cancelados
Dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indicam que 32 voos precisaram ser alternados para outros aeroportos e ao menos oito foram cancelados durante a interrupção.
A LATAM Airlines informou que 45 operações com origem ou destino em Guarulhos sofreram algum tipo de impacto. Segundo a companhia, os passageiros receberam assistência conforme as normas vigentes.
Já a Azul Linhas Aéreas confirmou que dois voos foram redirecionados para Confins (MG) e Viracopos (SP), além do cancelamento de outras três operações.
A Gol Linhas Aéreas também registrou alterações em quatro voos com destino a Guarulhos. As aeronaves alternaram para outros aeroportos, foram reabastecidas e posteriormente seguiram para a capital paulista.
Operação de segurança
O incidente começou por volta das 16h, quando aproximadamente oito drones foram avistados circulando nas proximidades do aeródromo. Equipes policiais especializadas foram acionadas para atuar na ocorrência.
Para neutralizar os equipamentos, foi utilizado um bloqueador de sinal, medida que permitiu restabelecer as condições de segurança e autorizar a retomada gradual das operações.
A concessionária que administra o terminal informou que o aeroporto já funciona normalmente. A empresa também reforçou que o uso irregular de drones nas imediações do sítio aeroportuário representa risco significativo à aviação civil e à integridade de passageiros e trabalhadores.
Debate sobre fiscalização
O episódio reacende o alerta sobre o uso indevido de aeronaves não tripuladas em áreas próximas a aeroportos. A legislação brasileira impõe restrições severas para voos de drones nesses locais justamente para evitar colisões ou incidentes com aeronaves comerciais.
Em um hub estratégico como Guarulhos, qualquer interrupção operacional gera reflexos imediatos na malha aérea nacional e internacional — e expõe a vulnerabilidade do espaço aéreo diante de práticas ilegais.