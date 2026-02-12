A Unimed Piracicaba acaba de renovar sua frota de veículos, uma ação estratégica, em parceria com o Grupo Stefanini, que reforça a eficiência operacional da Cooperativa e amplia o suporte aos serviços prestados aos beneficiários, especialmente no atendimento domiciliar.

Ao todo, 36 carros destinados às áreas assistenciais e administrativas. Os novos veículos atenderão o serviço Domiciliar, fundamental para garantir agilidade, segurança e continuidade do cuidado aos beneficiários que necessitam de atendimento em casa, além de áreas como SOU (Saúde Ocupacional Unimed), Comercial, serviços de motorista, manutenção de sedes, Medicina Preventiva, GRP (Gestão de Recursos Próprios), Diretoria Executiva e Gestão Centralizada.

“Ter uma linha moderna e bem distribuída é essencial para que possamos atender nossos beneficiários com eficiência, especialmente nos serviços domiciliares, que exigem agilidade, organização e segurança. A readequação contribui para a continuidade do cuidado e para a presença da Unimed Piracicaba, quando o paciente mais precisa em sua própria casa”, destacou o presidente da Cooperativa, Carlos Joussef. Neste processo de renovação, 24 dos 31 veículos foram atualizados neste mês. A iniciativa prioriza a padronização, a confiabilidade da frota e melhores condições de trabalho para as equipes.