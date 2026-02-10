A venda geral para o público brasileiro começa na quarta-feira (11), a partir das 10h, exclusivamente pelo site da Ticketmaster . Os valores dos ingressos partem de R$ 245, com variação conforme o setor escolhido.

O cantor britânico Zayn, que ganhou projeção mundial como integrante do One Direction, confirmou uma apresentação única no Brasil ainda em 2026. O artista sobe ao palco do Allianz Parque, em São Paulo, no dia 10 de outubro, e a pré-venda de ingressos teve início nesta terça-feira (10).

O show faz parte da “The Konnakol Tour”, turnê internacional produzida pela Live Nation, que reúne 31 datas distribuídas entre América do Norte, América do Sul e Reino Unido. A agenda tem início em 12 de maio, em Manchester, na Inglaterra, e se encerra em 20 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos.

A passagem pelo Brasil reforça a relevância do público brasileiro na trajetória solo do cantor e marca uma das poucas apresentações previstas na América do Sul.

A turnê acompanha o lançamento de “Konnakol”, o quinto álbum de estúdio de Zayn, com estreia marcada para 17 de abril nas plataformas digitais. O projeto representa uma nova fase artística do cantor e já teve seu primeiro single, “Die For Me”, divulgado, antecipando a sonoridade do trabalho.