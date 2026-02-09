A competição reuniu mais de 700 atletas, representando 225 equipes de diversas cidades do Estado de São Paulo, com disputas nas modalidades triathlon, duathlon e aquathlon. Piracicaba participou com 29 atletas, entre homens e mulheres, e somou 914 pontos, abrindo vantagem sobre a equipe da Prefeitura de São Pedro, que ficou em segundo lugar com 670 pontos, e o IPE Amarelo, de Campinas, terceiro colocado com 288 pontos.

A equipe de Triathlon de Piracicaba largou com tudo na temporada e conquistou o 1º lugar geral por equipes na etapa de abertura da 18ª Copa Interior de Triathlon, realizada no dia 1º de fevereiro, em São Pedro. Os resultados oficiais foram divulgados nesta segunda-feira (09) pela organização do evento.

O bom desempenho é reflexo da retomada da equipe piracicabana, iniciada no segundo semestre do ano passado, após a parceria entre a Prefeitura de Piracicaba, o Care Club Piracicaba de Triathlon e a Hard Bike, além do apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades. Na ocasião, os atletas receberam novos uniformes e estrutura para voltar a competir em alto nível.

Mesmo participando de apenas duas das seis etapas da Copa Interior em 2025, a equipe já havia encerrado a temporada passada na quinta colocação geral, mostrando uma evolução consistente que agora se confirma com o título da etapa inaugural.

Entre os destaques individuais estão Leila Motta, campeã no triathlon olímpico; Marcos Maistro, vencedor do aquathlon sprint; Luisa Braga, Raquel Campos, Daniel Cassano, Camila Gozetto, Felipe Sansígolo, Catarina Ribeiro e Joseane de Menezes Condé, todos com 1º lugar geral em suas respectivas provas, além de vários pódios e colocações expressivas em diferentes categorias.