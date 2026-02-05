A queda do Bitcoin ganhou força nesta semana e levou a criptomoeda a romper para baixo a marca de US$ 70 mil, patamar que não era visto há cerca de 15 meses. O movimento amplia uma tendência negativa iniciada após o pico registrado em outubro do ano passado e reforça o clima de cautela entre investidores.

Durante a manhã desta quinta-feira (5), o ativo chegou a ser negociado na faixa de US$ 69,8 mil, acumulando uma desvalorização superior a 44% em relação ao topo histórico recente. A perda ocorre em meio a um ambiente global marcado por instabilidade financeira e redução do apetite por risco.

VEJA MAIS:

Criptomoedas sofrem antes das bolsas