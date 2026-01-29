Durante a feira, a empresa apresentou mais de 30 novas tecnologias, incluindo soluções para veículos definidos por software, sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), eletrificação e experiências imersivas no interior dos veículos. Um dos grandes destaques foi o visor holográfico para para-brisa, que transforma todo o vidro frontal em uma superfície de informações e recebeu o Prêmio de Inovação da CES 2026.

A Hyundai Mobis foi um dos destaques da CES 2026, realizada entre os dias 6 e 9 de janeiro, em Las Vegas (EUA). Considerada a maior feira de tecnologia e inovação do mundo, o evento reuniu as principais tendências que devem impactar o futuro da mobilidade, da indústria automotiva, da robótica e da inteligência artificial.

Entre os anúncios que mais chamaram a atenção do público esteve a parceria global entre a Hyundai Mobis e a Boston Dynamics, empresa de robótica do grupo Hyundai. Pelo acordo, a Mobis passa a fornecer componentes para o Atlas, robô humanoide de última geração apresentado recentemente ao público.

A notícia gerou curiosidade e questionamentos sobre uma possível adoção desses robôs em fábricas brasileiras. Procurada pelo Jornal de Piracicaba, a Hyundai Mobis Brasil esclareceu que não há qualquer projeto, estudo ou planejamento para a implantação de robôs humanoides na linha de produção da unidade de Piracicaba.

Segundo a empresa, os avanços apresentados na CES fazem parte de uma estratégia global de inovação e desenvolvimento tecnológico. “A Hyundai Mobis Brasil acompanha de forma contínua a evolução dessas tecnologias em escala mundial. Caso alguma inovação seja direcionada oficialmente ao mercado brasileiro, a empresa fará a comunicação adequada”, informou a companhia em nota.