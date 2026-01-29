Vale a pena fazer exercícios nas academias públicas de Piracicaba?
Personal trainer explica benefícios e cuidados
Espalhadas por diversos bairros e parques de Piracicaba, as academias públicas se tornaram uma alternativa gratuita para quem busca melhorar a saúde e combater o sedentarismo. Utilizadas diariamente por pessoas de todas as idades, elas podem trazer benefícios importantes ao organismo desde que os equipamentos sejam usados de forma correta e com os devidos cuidados.
Segundo o personal trainer Rogério Cardoso, a prática regular de atividades físicas nesses espaços pode contribuir diretamente para a redução de problemas de saúde como obesidade, diabetes, hipertensão, câncer e doenças relacionadas ao sedentarismo. De acordo com o profissional, se as academias públicas fossem utilizadas de maneira adequada e com orientação, haveria impacto positivo tanto na saúde da população quanto na redução de gastos públicos com tratamentos médicos. Atualmente, o município conta com cerca de 110 academias públicas instaladas em bairros e parques.
Apesar do potencial, Rogério Cardoso alerta que muitos usuários cometem erros por falta de orientação. Antes de iniciar qualquer atividade física, a principal recomendação é procurar um médico para avaliar as condições de saúde. Em seguida, o ideal é buscar a orientação de um profissional de educação física formado. “Vivemos em uma era em que muitas informações circulam na internet, mas nem sempre aquilo que funciona para uma pessoa é adequado para outra. A orientação correta é fundamental para evitar lesões”, explica.
- VEJA MAIS:
- Esta semana teve casos confirmados de dengue em Piracicaba
- Sindicato acompanha demissão em massa em Piracicaba
- Vítima de afogamento no rio Piracicaba era pai de 4 filhos
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Os equipamentos das academias públicas também são indicados para idosos e para pessoas que estão começando agora, desde que o uso seja orientado. Segundo o personal trainer, a prática contribui para o fortalecimento muscular, a prevenção de quedas e a manutenção da autonomia, um dos principais receios da população idosa. Ele destaca que muitos deixam de utilizar os aparelhos justamente por não saberem como usá-los corretamente.
Em relação ao tempo necessário para obter benefícios à saúde, Rogério Cardoso ressalta que a recomendação é realizar pelo menos 30 minutos diários de atividade física moderada. No entanto, para quem ainda está sedentário, esse tempo pode ser dividido ao longo do dia. O mais importante, segundo ele, é manter o corpo em movimento, já que quanto maior a frequência da atividade física, melhores são os resultados para a saúde.
A orientação final é que as academias públicas são uma ferramenta importante de promoção da saúde, mas o uso consciente, aliado à orientação profissional, é essencial para garantir segurança, prevenir lesões e aproveitar todos os benefícios da atividade física.