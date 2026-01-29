Espalhadas por diversos bairros e parques de Piracicaba, as academias públicas se tornaram uma alternativa gratuita para quem busca melhorar a saúde e combater o sedentarismo. Utilizadas diariamente por pessoas de todas as idades, elas podem trazer benefícios importantes ao organismo desde que os equipamentos sejam usados de forma correta e com os devidos cuidados.

Segundo o personal trainer Rogério Cardoso, a prática regular de atividades físicas nesses espaços pode contribuir diretamente para a redução de problemas de saúde como obesidade, diabetes, hipertensão, câncer e doenças relacionadas ao sedentarismo. De acordo com o profissional, se as academias públicas fossem utilizadas de maneira adequada e com orientação, haveria impacto positivo tanto na saúde da população quanto na redução de gastos públicos com tratamentos médicos. Atualmente, o município conta com cerca de 110 academias públicas instaladas em bairros e parques.

Apesar do potencial, Rogério Cardoso alerta que muitos usuários cometem erros por falta de orientação. Antes de iniciar qualquer atividade física, a principal recomendação é procurar um médico para avaliar as condições de saúde. Em seguida, o ideal é buscar a orientação de um profissional de educação física formado. “Vivemos em uma era em que muitas informações circulam na internet, mas nem sempre aquilo que funciona para uma pessoa é adequado para outra. A orientação correta é fundamental para evitar lesões”, explica.

Os equipamentos das academias públicas também são indicados para idosos e para pessoas que estão começando agora, desde que o uso seja orientado. Segundo o personal trainer, a prática contribui para o fortalecimento muscular, a prevenção de quedas e a manutenção da autonomia, um dos principais receios da população idosa. Ele destaca que muitos deixam de utilizar os aparelhos justamente por não saberem como usá-los corretamente.