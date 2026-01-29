Mesmo com a expressiva redução dos casos de dengue registrada em 2025, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que o período de verão exige atenção redobrada da população para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. De acordo com a Pasta, até o dia 27 de janeiro de 2026 foram confirmados quatro casos da doença em Piracicaba, sendo um na região Norte, um na região Leste e dois na região Oeste do município. A Secretaria esclarece que as ações de prevenção e controle são realizadas de forma contínua em toda a cidade, independentemente da existência de casos confirmados, uma vez que o risco de transmissão está diretamente relacionado às condições ambientais favoráveis à reprodução do mosquito.

O alerta ocorre em um cenário mais favorável em comparação ao ano anterior. Em 2025, o município registrou 5.843 casos confirmados de dengue, número 80,17% menor do que o contabilizado em 2024, quando foram registrados 29.465 casos. Também houve redução nas notificações e no número de óbitos, resultado atribuído às ações integradas de combate ao vetor e ao engajamento da população. Ainda assim, os meses de janeiro, fevereiro e março concentram historicamente a maior incidência da doença, em razão das altas temperaturas e do aumento das chuvas.

Para reduzir o risco de novos casos, equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes, vinculado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), mantêm ao longo do ano ações como visitas domiciliares, orientações à população, arrastões de limpeza, nebulizações e atividades educativas, com foco principal na eliminação de criadouros do mosquito. A Secretaria reforça que aproximadamente 80% dos focos do Aedes aegypti estão dentro das residências, o que torna essencial a adoção de cuidados diários por parte dos moradores.

A orientação é eliminar qualquer recipiente que possa acumular água, manter caixas-d’água bem vedadas, limpar calhas, ralos e bandejas de ar-condicionado, além de descartar corretamente objetos inservíveis. A Secretaria de Saúde também alerta que todas as faixas etárias podem ser acometidas pela dengue, mas idosos e pessoas com doenças crônicas apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença e devem procurar atendimento médico ao surgirem sintomas como febre alta, dores no corpo, dor atrás dos olhos e mal-estar intenso.