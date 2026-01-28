A Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família promoveu, na tarde de hoje, quarta-feira, 28/01, a visita de um grupo de religiosos e representantes de entidades de Piracicaba para conhecer o Projeto Superação, executado pela Pasta. A iniciativa teve como objetivo apresentar o funcionamento do projeto, suas ações e os resultados alcançados até o momento.

Durante a visita, o grupo, formado por cerca de 15 pessoas, acompanhou a Frente de Trabalho, que realizava serviços de zeladoria em uma praça no bairro Jardim Paineiras, e também conheceu uma clínica terapêutica híbrida utilizada para acolhimento e pernoite de cerca de 100 atendidos pelo projeto que necessitam de auxílio relacionado ao uso de substâncias. O espaço conta com acompanhamento de psicólogos e assistente social.

O secretário de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Edvaldo Brito, apresentou o contexto do Projeto Superação, desde sua implantação até o momento atual. “O objetivo dessa visita é fazer com que as pessoas conheçam de perto as ações realizadas pelo projeto. Hoje, vocês vão ver pessoas que estão dando o seu melhor para vencer. Atualmente, temos 40 atendidos que já estão prontos e participando de entrevistas em processos seletivos de empresas privadas. Nossa meta é ir reabilitando e reinserindo essas pessoas na sociedade, com trabalho e dignidade”, destacou.