A Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família promoveu, na tarde de hoje, quarta-feira, 28/01, a visita de um grupo de religiosos e representantes de entidades de Piracicaba para conhecer o Projeto Superação, executado pela Pasta. A iniciativa teve como objetivo apresentar o funcionamento do projeto, suas ações e os resultados alcançados até o momento.
Durante a visita, o grupo, formado por cerca de 15 pessoas, acompanhou a Frente de Trabalho, que realizava serviços de zeladoria em uma praça no bairro Jardim Paineiras, e também conheceu uma clínica terapêutica híbrida utilizada para acolhimento e pernoite de cerca de 100 atendidos pelo projeto que necessitam de auxílio relacionado ao uso de substâncias. O espaço conta com acompanhamento de psicólogos e assistente social.
O secretário de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Edvaldo Brito, apresentou o contexto do Projeto Superação, desde sua implantação até o momento atual. “O objetivo dessa visita é fazer com que as pessoas conheçam de perto as ações realizadas pelo projeto. Hoje, vocês vão ver pessoas que estão dando o seu melhor para vencer. Atualmente, temos 40 atendidos que já estão prontos e participando de entrevistas em processos seletivos de empresas privadas. Nossa meta é ir reabilitando e reinserindo essas pessoas na sociedade, com trabalho e dignidade”, destacou.
Brito também ressaltou que, desde novembro de 2025, o projeto já acolheu 321 pessoas e fez um convite para que igrejas com projetos musicais ou artísticos se envolvam e levem suas iniciativas para dentro do espaço do Projeto Superação.
O missionário João Mazzi, da Igreja do Nazareno e do projeto social Lar de Deus, participou da visita para conhecer o trabalho e fortalecer parcerias. “Todos nós estamos sempre a um passo de viver uma situação difícil: basta um relacionamento terminar ou perder um emprego. Muitas vezes, são pessoas que perderam coisas importantes em suas vidas e precisam de ajuda”, afirmou.
VEJA MAIS:
Também presente na visita, o pastor Isai Solano, peruano que vive no Brasil há 11 anos e atua no projeto social Lar de Deus, destacou a importância da reinserção social. “Essas pessoas passaram por situações difíceis, muitos têm problemas familiares, mas o que importa é que todos devem ter oportunidades, mesmo que fracassem muitas vezes, para que em algum momento não falte uma nova chance real de recomeço”, ressaltou.
O pastor Adriano Ramalhão, da Comunidade das Nações, afirmou que já apoia ações sociais e acompanhou a visita para conhecer os próximos passos do projeto. “Achei o Superação excelente, mas ele precisa de continuidade. A Prefeitura sozinha não consegue fazer tudo, e as parcerias ajudam a executar o que precisa ser feito”, disse.
Representantes da Igreja Assembleia de Deus Belém, Laurice da Costa Pereira e Leonice da Costa Pereira Moura, também participaram da visita. “É um projeto bem completo, que cuida das pessoas de uma maneira muito bonita, com encaminhamentos para trabalho, atendimento psicológico, fiquei bastante impressionada. Queremos ajudar trazendo orientação espiritual e projetos artísticos que envolvam música para contribuir também”, afirmou.
O padre Claudemir Aparecido da Rocha, da Paróquia de Santana, destacou a agilidade na implantação do projeto. “Me chamou a atenção a rapidez com que o Projeto Superação foi colocado em prática. Em menos de 90 dias, a Prefeitura conseguiu estruturar um trabalho em uma área que é marcada pelo preconceito, envolvendo dependentes químicos e pessoas em situação de rua”, concluiu.