O estado da Flórida passa a adotar, a partir de 1º de janeiro de 2026, uma das legislações mais rígidas dos Estados Unidos contra maus-tratos a animais. A chamada Lei de Dexter cria um cadastro público e pesquisável de pessoas condenadas por crueldade animal e impede que esses indivíduos voltem a adotar pets no estado.

Cadastro público bloqueia novos casos de violência

O banco de dados será hospedado pelo Departamento de Polícia da Flórida e poderá ser consultado por cidadãos, abrigos, ONGs, protetores independentes e estabelecimentos do setor pet. A medida tem caráter preventivo e busca evitar que animais sejam entregues a tutores com histórico comprovado de agressão.

Antes da nova lei, apenas alguns condados mantinham listas próprias de condenados, o que permitia brechas no sistema e facilitava a reincidência. Com a unificação das informações em nível estadual, a identificação de agressores passa a ser imediata.