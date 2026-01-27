27 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
MEDICINA

Hospital Regional de Piracicaba faz captação múltipla de órgãos

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Flávio Braga Reis, enfermeira Valéria da Central de Transplantes, Laís Marafon e Eliane Trotivan, da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos
Flávio Braga Reis, enfermeira Valéria da Central de Transplantes, Laís Marafon e Eliane Trotivan, da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos

O Hospital Regional de Piracicaba (HRP-Unicamp), em parceria com a Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Hospital das Clínicas da Unicamp, realizou uma captação múltipla de órgãos, envolvendo fígado, pulmões, rins e córneas. O procedimento ocorreu entre os dias 21 e 22/01, após o diagnóstico da morte encefálica de uma paciente e a autorização da família para a doação.

A ação representa um marco importante para a instituição e reforça o papel fundamental da doação de órgãos na continuidade da vida de pessoas que aguardam por um transplante. Todo o processo seguiu protocolos rigorosos de segurança e qualidade, com apoio técnico da OPO Unicamp, da equipe do Instituto do Coração (InCor-SP) e de profissionais do próprio hospital, garantindo a preservação e o transporte adequado dos órgãos. O procedimento durou cerca de cinco horas.

LEIA MAIS

Segundo o diretor do HRP-Unicamp, o médico cardiologista José Roberto Matos Souza, além da excelência técnica, o processo exigiu sensibilidade e respeito. “Sabemos que o momento não é fácil para quem perde um ente querido, mas a doação representa esperança para outras famílias. Desde a comunicação do diagnóstico até o acolhimento e o respeito ao luto, tudo foi conduzido por uma equipe comprometida com a dignidade humana”, destacou.

De acordo com a supervisora de Enfermagem do HRP-Unicamp, Laís Marafon, a captação beneficiou ao menos seis pessoas. “Quanto maior o número de doadores, maior é a possibilidade de salvar vidas e reduzir a fila de espera por transplantes”, afirmou.

O transporte dos órgãos foi realizado por via terrestre pelas equipes especializadas. Os pulmões foram encaminhados ao Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas de São Paulo; o fígado e os rins seguiram para o Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas; e as córneas foram destinadas ao Banco de Olhos de Sorocaba.

Esta foi a segunda captação de órgãos realizada no Hospital Regional de Piracicaba. A primeira aconteceu em 2022, consolidando o hospital como uma importante referência no apoio à rede de transplantes.

Sobre os transplantes do Brasil

O Brasil possui o maior programa público de transplantes de órgãos, tecidos e células do mundo. O Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável pelo financiamento de cerca de 95% dos transplantes no país, segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO). Dados do Ministério da Saúde (2025) apontam que mais de 78 mil pessoas aguardam na fila por um transplante de órgãos.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários