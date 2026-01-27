A ação representa um marco importante para a instituição e reforça o papel fundamental da doação de órgãos na continuidade da vida de pessoas que aguardam por um transplante. Todo o processo seguiu protocolos rigorosos de segurança e qualidade, com apoio técnico da OPO Unicamp, da equipe do Instituto do Coração (InCor-SP) e de profissionais do próprio hospital, garantindo a preservação e o transporte adequado dos órgãos. O procedimento durou cerca de cinco horas.

O Hospital Regional de Piracicaba (HRP-Unicamp), em parceria com a Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Hospital das Clínicas da Unicamp, realizou uma captação múltipla de órgãos, envolvendo fígado, pulmões, rins e córneas. O procedimento ocorreu entre os dias 21 e 22/01, após o diagnóstico da morte encefálica de uma paciente e a autorização da família para a doação.

Segundo o diretor do HRP-Unicamp, o médico cardiologista José Roberto Matos Souza, além da excelência técnica, o processo exigiu sensibilidade e respeito. “Sabemos que o momento não é fácil para quem perde um ente querido, mas a doação representa esperança para outras famílias. Desde a comunicação do diagnóstico até o acolhimento e o respeito ao luto, tudo foi conduzido por uma equipe comprometida com a dignidade humana”, destacou.

De acordo com a supervisora de Enfermagem do HRP-Unicamp, Laís Marafon, a captação beneficiou ao menos seis pessoas. “Quanto maior o número de doadores, maior é a possibilidade de salvar vidas e reduzir a fila de espera por transplantes”, afirmou.

O transporte dos órgãos foi realizado por via terrestre pelas equipes especializadas. Os pulmões foram encaminhados ao Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas de São Paulo; o fígado e os rins seguiram para o Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas; e as córneas foram destinadas ao Banco de Olhos de Sorocaba.