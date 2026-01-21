21 de janeiro de 2026
ATENÇÃO

Zoonoses confirma caso de morcego com raiva em Piracicaba

Por Gabriele C. Sanches
| Tempo de leitura: 1 min
Banco de imagem

Zoonoses confirma caso de morcego com raiva em Piracicaba

O Centro de Controle de Zoonoses de Piracicaba confirmou ao jornal a identificação de um caso positivo de raiva em morcego no bairro São Dimas. O órgão esclareceu que este caso não é o mesmo citado em matéria anterior, que mencionava um morcego encontrado no bairro Anhambi.

De acordo com a Zoonoses, quando há registro de morcegos em áreas urbanas, o procedimento indicado é que o animal seja recolhido e encaminhado para análise laboratorial, a fim de verificar a presença do vírus da raiva. No caso do bairro Anhambi, a orientação segue o mesmo protocolo.

Após a confirmação do caso em São Dimas, equipes intensificaram as ações preventivas no bairro. Agentes estão realizando visitas de porta em porta, orientando moradores sobre os riscos e as medidas de segurança.

A principal recomendação é não tocar em morcegos, vivos ou mortos, e acionar imediatamente a Zoonoses. O órgão também reforça a necessidade urgente da vacinação antirrábica de cães e gatos, medida essencial para evitar o alastramento do vírus.

A raiva é uma doença grave, transmissível aos seres humanos, e pode ser fatal. A Zoonoses destaca que a prevenção e a colaboração da população são fundamentais para o controle da doença.

Em caso de necessidade, o Centro de Controle de Zoonoses pode ser acionado pelo telefone (19) 3427-3008. A unidade funciona até as 16h e está localizada na Rua Dionísio Dal Picolo, sem número, próximo ao nº 39, no Jardim Parque Jupiá, em Piracicaba.

