Zoonoses confirma caso de morcego com raiva em Piracicaba

O Centro de Controle de Zoonoses de Piracicaba confirmou ao jornal a identificação de um caso positivo de raiva em morcego no bairro São Dimas. O órgão esclareceu que este caso não é o mesmo citado em matéria anterior, que mencionava um morcego encontrado no bairro Anhambi.

De acordo com a Zoonoses, quando há registro de morcegos em áreas urbanas, o procedimento indicado é que o animal seja recolhido e encaminhado para análise laboratorial, a fim de verificar a presença do vírus da raiva. No caso do bairro Anhambi, a orientação segue o mesmo protocolo.