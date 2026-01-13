Uma cena de extrema brutalidade chocou moradores e turistas no litoral do Equador no último domingo (11). Cinco cabeças humanas foram encontradas penduradas em uma praia da cidade de Puerto López, na província de Manabí, um dos principais destinos turísticos do país, conhecido especialmente pelo avistamento de baleias.
A descoberta foi feita em uma área próxima a hotéis e pontos frequentados por visitantes, o que ampliou o impacto do crime e reforçou a sensação de insegurança na região.
Mensagem criminosa exposta na areia
Além dos restos mortais, uma placa de madeira foi deixada no local com uma mensagem ameaçadora atribuída a grupos criminosos. O recado fazia referência a roubos contra pescadores e à cobrança das chamadas “vacinas”, termo usado no Equador para designar extorsões impostas por facções em troca de suposta proteção.
Imagens que circularam nas redes sociais mostram as cabeças amarradas com cordas a postes de madeira, posicionadas de frente para o mar, em plena faixa de areia.
Atuação da polícia e investigação em curso
De acordo com um relatório policial acessado pela agência AFP, investigadores realizaram a verificação dos cinco restos mortais ainda na manhã de domingo. Até o momento, os corpos das vítimas não foram localizados, e nenhuma prisão havia sido anunciada.
As autoridades tratam o caso como parte da escalada de violência relacionada a disputas entre gangues que atuam na região costeira.
Região vive sequência de ataques armados
Manabí tem sido um dos focos da crise de segurança no Equador. No último fim de semana de dezembro, ao menos nove pessoas morreram em ataques armados na província, entre elas uma bebê, segundo informações oficiais.
Especialistas apontam que a intensificação da violência está ligada, entre outros fatores, às mudanças nas rotas do tráfico internacional de drogas, que transformaram o país em um ponto estratégico para organizações criminosas.
Violência em alta no Equador
Os números reforçam a gravidade do cenário. Entre 2019 e 2024, o índice de homicídios no Equador cresceu 588%, colocando o país entre os mais violentos da América Latina. A exposição pública do crime em uma área turística evidencia a ousadia das facções e o desafio enfrentado pelo Estado para conter a criminalidade.