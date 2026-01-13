A descoberta foi feita em uma área próxima a hotéis e pontos frequentados por visitantes, o que ampliou o impacto do crime e reforçou a sensação de insegurança na região.

Uma cena de extrema brutalidade chocou moradores e turistas no litoral do Equador no último domingo (11). Cinco cabeças humanas foram encontradas penduradas em uma praia da cidade de Puerto López, na província de Manabí, um dos principais destinos turísticos do país, conhecido especialmente pelo avistamento de baleias.

Além dos restos mortais, uma placa de madeira foi deixada no local com uma mensagem ameaçadora atribuída a grupos criminosos. O recado fazia referência a roubos contra pescadores e à cobrança das chamadas “vacinas”, termo usado no Equador para designar extorsões impostas por facções em troca de suposta proteção.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram as cabeças amarradas com cordas a postes de madeira, posicionadas de frente para o mar, em plena faixa de areia.

Atuação da polícia e investigação em curso

De acordo com um relatório policial acessado pela agência AFP, investigadores realizaram a verificação dos cinco restos mortais ainda na manhã de domingo. Até o momento, os corpos das vítimas não foram localizados, e nenhuma prisão havia sido anunciada.