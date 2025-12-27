O aumento das temperaturas em dezembro tem mudado a rotina de moradores de Piracicaba e refletido diretamente no comércio local. Com dias mais quentes e sensação térmica elevada, as sorveterias da cidade registram crescimento na procura, especialmente por parte de famílias que buscam uma forma deliciosa de aliviar o calor.

Na Paris, sorveteria tradicional da cidade, o movimento foi maior ao longo das últimas semanas. A mãe Fernanda Bolani, contou que o sorvete virou quase um programa obrigatório. Segundo ela, o calor intenso faz com que a família procure por várias opções refrescantes, principalmente para a sáude do seu filho pequeno.

