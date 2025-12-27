O aumento das temperaturas em dezembro tem mudado a rotina de moradores de Piracicaba e refletido diretamente no comércio local. Com dias mais quentes e sensação térmica elevada, as sorveterias da cidade registram crescimento na procura, especialmente por parte de famílias que buscam uma forma deliciosa de aliviar o calor.
Na Paris, sorveteria tradicional da cidade, o movimento foi maior ao longo das últimas semanas. A mãe Fernanda Bolani, contou que o sorvete virou quase um programa obrigatório. Segundo ela, o calor intenso faz com que a família procure por várias opções refrescantes, principalmente para a sáude do seu filho pequeno.
Calor acima do normal e bloqueio atmosférico
A metereologista Ana Ávila explica que o excesso de calor registrado neste período está relacionado a fatores climáticos específicos. Um bloqueio atmosférico tem dificultado a chegada de frentes frias à região, mantendo o ar quente por vários dias consecutivos.
Além disso, o verão, que naturalmente já apresenta temperaturas mais elevadas, potencializa esse cenário. A combinação desses fatores resulta em dias mais secos e quentes, favorecendo o consumo de produtos gelados.
Aumento das vendas de sorvete em dezembro
Proprietários de sorveterias afirmam que o mês de dezembro costuma ser positivo. Robinson Guidi, comerciante da Chamonix avalia que o calor mais intenso contribui diretamente para o aumento das vendas, aliado às férias escolares, quando a família passeia mais.
Ele também destaca que as altas temperaturas têm se tornado cada vez mais frequentes, o que influencia o comportamento do consumidor. Para o setor, dias quentes significam maior circulação de pessoas e consumo constante ao longo do dia, não apenas nos horários tradicionais.
Consumo consciente durante o calor
Apesar de ser uma opção popular para aliviar a sensação térmica, o sorvete não substitui a hidratação adequada. Em períodos de calor intenso, o ideal é manter a ingestão frequente de água, sucos naturais e outras bebidas que auxiliem na reposição de líquidos.
O consumo equilibrado, aliado à hidratação constante, ajuda a enfrentar as altas temperaturas de forma mais saudável e prazerosa.