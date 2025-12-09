A partir desta terça-feira (9), o exame toxicológico passa a ser obrigatório para candidatos que buscam a primeira habilitação nas categorias A, destinada a motocicletas, e B, referente a automóveis. A mudança amplia a exigência do teste, antes restrita às categorias C, D e E, voltadas a condutores de transporte de cargas e passageiros.

A determinação segue diretriz da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O exame adotado é o de larga janela de detecção, utilizado para identificar o uso de substâncias psicoativas em um período de até 90 dias anteriores à coleta do material.

O exame detecta as seguintes substâncias:

Anfetaminas (Anfetamina, Metanfetamina, MDA, MDMA, Anfepramona e Femproporex)

Mazindol

Canabinóides (Maconha e derivados)

Cocaína (Cocaína, Benzoilecgonina, Cocaetileno)

Opiáceos (Morfina, Codeína, Heroína)

Como é feito esse exame?