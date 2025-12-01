Com a chegada do mês de dezembro, a partir desta semana, começa também a maratona de compras para o Natal e Ano-Novo. Em Piracicaba, ficou definido que a partir do próximo dia 6, as lojas do comércio começam a trabalhar com horários especiais e atendimento inclusive aos finais de semana. Para esse ano, é esperado um aumento de até 5% nas vendas, em comparação com 2024.

O comércio de rua atuará, entre 6 a 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h; aos sábados (6, 13 e 20), das 9h às 18h; no feriado do dia 8, das 9h às 17h; e aos domingos (14 e 21), das 9h às 17h. Na véspera de Natal, abre das 9h às 18h; e no dia 26 (sexta-feira): a partir das 12h. Na véspera de Ano Novo, até as 15h; e no dia 2 não abre.

O Shopping Piracicaba abrirá entre 10h e 22h no feriado do dia 8; no domingo, dia 14, 10h às 22h; e de 15 a 23, das 10h às 23h. Já nas vésperas de Natal (24) e Ano-Novo (31), o atendimento será das 10h às 16h. Nos dias 25/ e 1 de janeiro, as lojas e quiosques estarão fechados.