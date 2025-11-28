A identificação precoce é um desafio. O endocrinologista Fernando Valente reforça que a falta de clareza dos sinais contribui para o atraso no diagnóstico. "Os sintomas da diabetes são inespecíficos e muita gente só descobre a doença quando já está com complicações", afirmou o especialista ao portal Metrópoles.

A diabetes tipo 2, uma condição crônica marcada pela elevação persistente dos níveis de glicose no sangue, manifesta diversos sinais iniciais que podem ser confundidos com exaustão ou indisposição diária. O problema surge quando o organismo desenvolve resistência à insulina ou o pâncreas diminui a produção desse hormônio, conforme explica o Ministério da Saúde.

A diabetes tipo 2 é uma doença sistêmica, com potencial para afetar a visão, a pele, a circulação, o metabolismo e a sensibilidade das extremidades. Conheça os sinais mais comuns da diabetes tipo 2:

Sede intensa e urina frequente: O excesso de açúcar no sangue leva os rins a tentar eliminá-lo, resultando em maior produção de urina. Esse processo provoca desidratação e, consequentemente, aumenta a sensação de sede.

O excesso de açúcar no sangue leva os rins a tentar eliminá-lo, resultando em maior produção de urina. Esse processo provoca desidratação e, consequentemente, aumenta a sensação de sede. Fome exagerada mesmo após refeições: A dificuldade da glicose em entrar nas células faz com que o corpo interprete a situação como falta de energia, mesmo após a alimentação. Essa percepção gera uma sensação de fome constante.

A dificuldade da glicose em entrar nas células faz com que o corpo interprete a situação como falta de energia, mesmo após a alimentação. Essa percepção gera uma sensação de fome constante. Cansaço: A ineficiência na utilização da glicose como fonte de energia resulta em exaustão e falta de disposição. O cansaço persistente é comum quando os níveis de glicose já estão elevados.

A ineficiência na utilização da glicose como fonte de energia resulta em exaustão e falta de disposição. O cansaço persistente é comum quando os níveis de glicose já estão elevados. Visão embaçada: O aumento da glicose pode alterar o foco dos olhos de forma temporária. A oftalmologista Valdirene alerta que alterações na visão merecem atenção, pois a diabetes pode causar mudanças nos vasos sanguíneos dos olhos precocemente.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Feridas que demoram para cicatrizar: O excesso de açúcar interfere na circulação e no sistema imunológico, dificultando a recuperação de cortes, arranhões e machucados.

O excesso de açúcar interfere na circulação e no sistema imunológico, dificultando a recuperação de cortes, arranhões e machucados. Infecções recorrentes: Infecções urinárias, candidíase e problemas de pele frequentes podem ser um sinal de glicose elevada. O açúcar em excesso favorece a proliferação de microrganismos e enfraquece a resposta imune.

Infecções urinárias, candidíase e problemas de pele frequentes podem ser um sinal de glicose elevada. O açúcar em excesso favorece a proliferação de microrganismos e enfraquece a resposta imune. Dormência, formigamento ou agulhadas: A persistência da glicose alta pode causar danos aos nervos periféricos, sobretudo nos pés e mãos, condição conhecida como neuropatia. Valente alerta que este sintoma geralmente surge quando a doença já está em estágio mais avançado, podendo evoluir de forma silenciosa.

Como prevenir a doença

Mesmo com a presença desses sinais, o diagnóstico deve ser confirmado por meio de exames laboratoriais. O Ministério da Saúde recomenda avaliações como a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada (HbA1c) e o teste de tolerância à glicose.

A detecção em fase inicial é essencial para evitar complicações graves como problemas cardiovasculares, renais, perda de visão e neuropatia, que estão associadas à diabetes não controlada. A combinação de atenção aos sintomas, exames regulares e acompanhamento médico é o primeiro passo para o tratamento eficaz e a prevenção de danos.