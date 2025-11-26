A atualização das normas para veículos elétricos e autopropelidos, prevista pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para começar a valer em 2026, abriu espaço para uma discussão que promete polêmica: a possibilidade de cobrança de IPVA para bicicletas elétricas, ciclomotores e até cadeiras de rodas motorizadas. Embora a definição do imposto seja exclusividade dos estados, a reorganização das regras reacende o debate sobre o que pode ou não ser enquadrado como veículo tributável.
Enquanto o texto final das resoluções ainda não foi publicado, setores ligados à mobilidade e à acessibilidade acompanham de perto as possíveis mudanças. Isso porque estados como o Rio de Janeiro já sinalizaram que podem incluir essas categorias no imposto, caso haja brecha jurídica para isso. Assim, usuários de equipamentos elétricos utilizados para locomoção pessoal vivem um momento de incerteza sobre o futuro.
Estados terão autonomia sobre a tributação
Como o IPVA é de competência estadual, cada governo irá decidir se bicicletas elétricas, ciclomotores e equipamentos autopropelidos — como cadeiras de rodas com motor — farão parte da base de cálculo. A adoção do tributo dependerá das interpretações locais e da versão final das regras do Contran, que ainda pode passar por ajustes antes de 2026.
A revisão proposta pelo Contran estabelece exigências atualizadas para diferentes categorias. No caso das bicicletas elétricas, o uso de habilitação, capacete e emplacamento segue dispensado. Porém, a lista de itens obrigatórios cresce:
- iluminação frontal e traseira;
- campainha;
- indicador de velocidade;
- sinalização lateral;
- retrovisor esquerdo, além da manutenção adequada dos pneus.
Os ciclomotores, por outro lado, permanecem sob regulamentação mais rigorosa, exigindo CNH categoria A ou ACC, capacete e registro veicular.
Cadeiras de rodas motorizadas também entram nas regras
Entre as mudanças mais sensíveis está a inclusão das cadeiras de rodas elétricas nas normas de segurança. Elas não exigem habilitação ou emplacamento, mas passam a seguir critérios mínimos de equipamentos, como iluminação noturna, campainha e velocímetro. A medida, segundo o Contran, busca padronizar e aumentar a segurança de quem se locomove por meio desses dispositivos.
A possível cobrança do imposto ainda é motivo de controvérsia. Especialistas defendem que cadeiras de rodas motorizadas, por serem dispositivos de acessibilidade e não veículos convencionais, não deveriam ser tratadas da mesma forma. Já para bicicletas elétricas e ciclomotores, o argumento recai sobre a crescente circulação nas cidades e a necessidade de regulamentação.