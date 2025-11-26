A atualização das normas para veículos elétricos e autopropelidos, prevista pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para começar a valer em 2026, abriu espaço para uma discussão que promete polêmica: a possibilidade de cobrança de IPVA para bicicletas elétricas, ciclomotores e até cadeiras de rodas motorizadas. Embora a definição do imposto seja exclusividade dos estados, a reorganização das regras reacende o debate sobre o que pode ou não ser enquadrado como veículo tributável.

Enquanto o texto final das resoluções ainda não foi publicado, setores ligados à mobilidade e à acessibilidade acompanham de perto as possíveis mudanças. Isso porque estados como o Rio de Janeiro já sinalizaram que podem incluir essas categorias no imposto, caso haja brecha jurídica para isso. Assim, usuários de equipamentos elétricos utilizados para locomoção pessoal vivem um momento de incerteza sobre o futuro.

Estados terão autonomia sobre a tributação