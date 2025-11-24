A prática de trocar os lençóis da cama uma vez por semana, considerada padrão por muitos, pode estar subestimando a real necessidade de higiene no ambiente de dormir. Especialistas em saúde e microbiologia alertam que fatores como calor, umidade, suor, pele morta e até a presença de animais de estimação podem acelerar a proliferação de ácaros, fungos e bactérias.
Ambiente “perfeito” para micro-organismos
Em climas mais quentes e úmidos é mais indicado trocar os lençóis a cada três ou quatro dias, especialmente se a pessoa transpira bastante durante a noite.
O suor e a umidade tornam os tecidos um terreno fértil para microrganismos invisíveis, de acordo com os especialistas citados.
Além disso, a presença de animais de estimação na cama contribui para o acúmulo de poeira, pelos e outros resíduos — o que pode demandar limpezas ainda mais frequentes.
Pessoas com alergias respiratórias também são alertadas a manter uma rotina rigorosa de troca de roupa de cama, como parte de uma estratégia para minimizar os sintomas.
O que dizem os estudos recentes
De acordo com uma microbiologista citada pela ScienceAlert, para remover suor, óleos, poeira e células da pele acumuladas, o ideal é lavar lençóis e fronhas semanalmente — ou até a cada três a quatro dia em casos específicos, como quando se está doente, se transpirou muito ou se divide a cama com pets.
Além disso, para garantir uma limpeza mais eficaz, recomenda-se utilizar água a 60 °C ou mais, sempre que o tecido permitir.
A mesma especialista sugere higienizar os colchões com aspirador semanalmente e arejá-los com frequência, já que o suor pode aumentar a umidade acumulada e favorecer a proliferação de ácaros.
Riscos para a saúde
A falta de trocas regulares pode trazer consequências para a saúde. O acúmulo de ácaros, fungos e bactérias pode agravar alergias, asma e até provocar irritações na pele.
Em casos mais graves, fungos encontrados em travesseiros e roupas de cama podem causar infecções pulmonares, especialmente em pessoas com o sistema imunológico mais frágil.
* Lave lençóis e fronhas com água quente, na temperatura mais alta que o tecido suportar.
* Use protetores antiácaro para colchão e travesseiro, principalmente se houver pessoas alérgicas.
* Aspire e ventile o colchão regularmente para reduzir a umidade.
* Se possível, tenha mais de um jogo de lençóis para alternar enquanto um está lavando.