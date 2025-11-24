A prática de trocar os lençóis da cama uma vez por semana, considerada padrão por muitos, pode estar subestimando a real necessidade de higiene no ambiente de dormir. Especialistas em saúde e microbiologia alertam que fatores como calor, umidade, suor, pele morta e até a presença de animais de estimação podem acelerar a proliferação de ácaros, fungos e bactérias.

Ambiente “perfeito” para micro-organismos

Em climas mais quentes e úmidos é mais indicado trocar os lençóis a cada três ou quatro dias, especialmente se a pessoa transpira bastante durante a noite.

O suor e a umidade tornam os tecidos um terreno fértil para microrganismos invisíveis, de acordo com os especialistas citados.