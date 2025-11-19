19 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PANCADARIA

VÍDEO: Deputado Renato Freitas, do PT, troca socos no meio da rua

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais

Um vídeo que se espalhou rapidamente pelas redes sociais nesta quarta-feira (19) mostra o deputado estadual Renato Freitas (PT) envolvido em uma violenta briga no Centro do Paraná. Nas gravações, o parlamentar aparece sangrando pelo nariz enquanto troca golpes com outro homem, em meio à tentativa de pessoas ao redor de separarem a confusão.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Ainda não há informações confirmadas sobre o que teria motivado o confronto. Em outro trecho das imagens, o deputado aparece afastando um homem vestindo blusa azul e dizendo: “Deixa, deixa eu”, antes de voltar a interagir com o grupo que tentava contê-lo.

Histórico de polêmicas

Nascido em Sorocaba (SP), Freitas tem 41 anos, é pai de uma menina e formou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Atua como pesquisador nas áreas de Direito Penal, Criminologia e Sociologia da Violência. Ele disputou três eleições: concorreu a vereador de Curitiba em 2016 (PSOL) e, já pelo PT, tentou uma vaga na Assembleia Legislativa em 2018.

Renato Freitas já esteve no centro de outras controvérsias. Em 2022, ele ganhou repercussão nacional após ser acusado de entrar na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Curitiba, durante um protesto contra o assassinato dos jovens Moïse Kabagambe e Durval Teófilo Filho. O episódio resultou em um processo por quebra de decoro, e sua cassação chegou a ser aprovada, mas foi posteriormente anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários