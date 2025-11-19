Um vídeo que se espalhou rapidamente pelas redes sociais nesta quarta-feira (19) mostra o deputado estadual Renato Freitas (PT) envolvido em uma violenta briga no Centro do Paraná. Nas gravações, o parlamentar aparece sangrando pelo nariz enquanto troca golpes com outro homem, em meio à tentativa de pessoas ao redor de separarem a confusão.
Ainda não há informações confirmadas sobre o que teria motivado o confronto. Em outro trecho das imagens, o deputado aparece afastando um homem vestindo blusa azul e dizendo: “Deixa, deixa eu”, antes de voltar a interagir com o grupo que tentava contê-lo.
Histórico de polêmicas
Nascido em Sorocaba (SP), Freitas tem 41 anos, é pai de uma menina e formou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Atua como pesquisador nas áreas de Direito Penal, Criminologia e Sociologia da Violência. Ele disputou três eleições: concorreu a vereador de Curitiba em 2016 (PSOL) e, já pelo PT, tentou uma vaga na Assembleia Legislativa em 2018.
Renato Freitas já esteve no centro de outras controvérsias. Em 2022, ele ganhou repercussão nacional após ser acusado de entrar na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Curitiba, durante um protesto contra o assassinato dos jovens Moïse Kabagambe e Durval Teófilo Filho. O episódio resultou em um processo por quebra de decoro, e sua cassação chegou a ser aprovada, mas foi posteriormente anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
