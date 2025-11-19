Um vídeo que se espalhou rapidamente pelas redes sociais nesta quarta-feira (19) mostra o deputado estadual Renato Freitas (PT) envolvido em uma violenta briga no Centro do Paraná. Nas gravações, o parlamentar aparece sangrando pelo nariz enquanto troca golpes com outro homem, em meio à tentativa de pessoas ao redor de separarem a confusão.

Ainda não há informações confirmadas sobre o que teria motivado o confronto. Em outro trecho das imagens, o deputado aparece afastando um homem vestindo blusa azul e dizendo: “Deixa, deixa eu”, antes de voltar a interagir com o grupo que tentava contê-lo.

Histórico de polêmicas