NO PRIMEIRO DIA!

Village Park Authoria tem mais de 50% das unidades vendidas

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
A proposta é voltada à integração entre natureza, infraestrutura moderna e qualidade de vida.
O Village Park Authoria, mais novo empreendimento da Construtora Pagano em parceria com a Aguassanta Desenvolvimento Imobiliário, registrou forte adesão do público e alcançou um marco significativo: mais de 50% dos lotes foram comercializados ainda no primeiro dia de vendas.

O lançamento aconteceu nessa sexta-feira (14), com a oferta de lotes voltado para os investidores.

O resultado reforça a consolidação da parceria entre as duas empresas, confirma Raquel Pagano. Com proposta voltada à integração entre natureza, infraestrutura moderna e qualidade de vida.

Segundo Talita Lanzo, da Aguassanta DI, o desempenho expressivo confirma a demanda crescente por empreendimentos que oferecem não apenas lotes, mas um bairro planejado com conveniência, segurança, lazer e, principalmente, valorização imobiliária. Que é a essência do Reserva Jequitibá.

As vendas seguem abertas para os demais lotes disponíveis nesse sábado (15), no hall térreo do Instituto Pecege, localizado no Parque Tecnológico.

