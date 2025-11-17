O Village Park Authoria, mais novo empreendimento da Construtora Pagano em parceria com a Aguassanta Desenvolvimento Imobiliário, registrou forte adesão do público e alcançou um marco significativo: mais de 50% dos lotes foram comercializados ainda no primeiro dia de vendas.
O lançamento aconteceu nessa sexta-feira (14), com a oferta de lotes voltado para os investidores.
O resultado reforça a consolidação da parceria entre as duas empresas, confirma Raquel Pagano. Com proposta voltada à integração entre natureza, infraestrutura moderna e qualidade de vida.
Segundo Talita Lanzo, da Aguassanta DI, o desempenho expressivo confirma a demanda crescente por empreendimentos que oferecem não apenas lotes, mas um bairro planejado com conveniência, segurança, lazer e, principalmente, valorização imobiliária. Que é a essência do Reserva Jequitibá.
As vendas seguem abertas para os demais lotes disponíveis nesse sábado (15), no hall térreo do Instituto Pecege, localizado no Parque Tecnológico.