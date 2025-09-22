Açúcar ou adoçante? Descubra o que realmente faz mal à saúde

Mesmo os adoçantes naturais podem estimular a liberação de insulina ao enganar o corpo com o sabor doce, por isso o consumo excessivo não é recomendado.

Qual escolher?

A decisão entre açúcar e adoçante depende do contexto da dieta e do estilo de vida. Em pessoas com excesso de peso ou consumo elevado de carboidratos, o açúcar deve ser limitado. Já em dietas equilibradas, pequenas quantidades dificilmente prejudicam a saúde. Diretrizes alimentares sugerem que o consumo de açúcares adicionados não ultrapasse 10% das calorias diárias.

Para quem busca emagrecimento ou precisa controlar glicose, a melhor estratégia é reduzir açúcar e priorizar adoçantes naturais, sempre com moderação. Açúcares “mais saudáveis” podem conter micronutrientes, mas sua quantidade é pequena e não substitui alimentos nutritivos.