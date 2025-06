Mercado Livre, Shein, Shopee e Magalu se reúnem em Piracicaba

A programação começa às 15h30 com recepção dos participantes e abertura. A primeira palestra será às 15h50, com Leonardo Silva, da Shopee. Ele vai falar sobre ampliação das vendas na plataforma, com o conteúdo “Alavanque Vendas Online com a Shopee”. Na sequência, às 16h30, Thiago Farhat da Shein sobe ao palco para falar sobre “Oportunidades de vender no marketplace que mais cresce no Brasil”.

Após um coffee break, Mariana Cabrini, da Magalu, traz o conteúdo “Impulsionando seus resultados no Magalu Marketplace” às 17h30. E, para encerrar a programação, Rodrigo Garbini, representando o Mercado Livre, faz uma palestra sobre “Como potencializar suas vendas com o Mercado Livre” às 18h10. A previsão de encerramento do evento é 19h.

SERVIÇO:

Gigantes do Digital em Piracicaba

Data: 01/07, das 15h30 às 19h

Local: Auditório da Acipi - Rua Prudente de Moraes, 459, Centro

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/Inscricao_GigantesInternet_0107

Para participar, é necessário ter CNPJ