Paramount deixa América Latina e desiste da Libertadores

Em meio a um processo global de reestruturação, a Paramount Global decidiu encerrar suas principais operações na América Latina. A gigante do entretenimento deixará de disputar os direitos de transmissão da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana a partir de 2027, além de congelar produções brasileiras e buscar compradores para suas emissoras de TV aberta na Argentina e no Chile.

A decisão ocorre após sucessivos prejuízos fora do Brasil, mesmo com um desempenho positivo no território brasileiro. O movimento sinaliza uma guinada estratégica da empresa, que agora busca focar em mercados com maior retorno financeiro. A mudança vem após a compra do grupo pela Skydance Media, concluída em 2024 por US$ 8 bilhões.