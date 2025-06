Trump diz que Irã e Israel violaram cessar-fogo e faz exigência

Ao embarcar para a cúpula da OTAN em Haia, Trump fez o seguinte post em suas redes sociais: "Não estou feliz com Israel. Não estou feliz com o Irã também, mas realmente não estou feliz com Israel. Israel tem de se acalmar, tenho de fazer Israel se acalmar."

Em um pronunciamento nesta terça-feira (24), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou sua insatisfação com Israel e Irã, alegando que ambas as nações desrespeitaram o acordo de cessar-fogo que deveria ter iniciado pela manhã. Trump, que horas antes havia anunciado a trégua mediada por Washington e Catar, exigiu que Israel cesse imediatamente os bombardeios contra o Irã.

A gravidade da situação foi sublinhada por mais uma postagem de Trump, onde ele alertou Israel sobre as consequências de novos ataques. "Israel, não jogue suas bombas. Se fizer isso, será uma grande violação. Traga seus pilotos para casa, agora! Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos", escreveu.

O acordo de cessar-fogo havia sido costurado após um contato direto entre Trump e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Segundo informações da Reuters, citando um alto funcionário da Casa Branca, Israel concordou com a trégua sob a condição de que o Irã não realizasse novos ataques, e o Irã teria sinalizado sua aceitação.

No entanto, horas após o anúncio, o chanceler iraniano, Abbas Araqchi, negou a existência de qualquer acordo ou suspensão de operações militares, apesar de a mídia iraniana, incluindo a agência Reuters, ter confirmado o início do cessar-fogo, atribuindo a adesão iraniana a uma ligação com o primeiro-ministro do Catar.