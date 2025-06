Irã ataca bases dos EUA no Catar e Iraque

O governo iraniano confirmou nesta segunda-feira (23) que realizou ataques com mísseis contra bases militares dos Estados Unidos no Iraque e no Catar. Segundo a agência de notícias iraniana Tasnim, a ofensiva recebeu o nome de "Anunciação da Vitória" e marca uma resposta direta à recente ofensiva norte-americana contra instalações nucleares iranianas.

Testemunhas ouvidas pela agência de notícias Reuters relataram fortes explosões em Doha, capital do Catar, onde fica localizada a base aérea de Al Udeid, a maior instalação militar dos EUA no Oriente Médio.

Revide após escalada de conflito

No último sábado, os Estados Unidos teriam lançado ataques contra estruturas nucleares no Irã, aumentando os temores de uma escalada militar na região. No domingo (22), o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo iraniano, classificou o episódio como um "erro grave do inimigo sionista", sugerindo uma represália iminente, embora sem citar diretamente os EUA.

Alerta máximo em Doha