Incomodado com ligações de telemarketing? Saiba como bloquear

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou, em 2025, uma queda de 40% no volume de ligações de telemarketing. No entanto, os números ainda assustam, mantendo-se na casa dos bilhões. Seis a cada dez ligações no Brasil envolvem cobranças ou tentativas de venda de produtos ou serviços por parte dessas empresas.

Robôs ao relefone: a tática dos números infinitos

Essas chamadas automáticas são disparadas por sistemas programados para ligar para centenas de pessoas simultaneamente. A estratégia dos robôs do telemarketing é bombardear os consumidores com ofertas e mensagens. O mais recente levantamento da Anatel, referente apenas ao mês abril, revelou que os brasileiros foram alvo de impressionantes 10 bilhões de chamadas desse tipo.