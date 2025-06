Descubra o segredo para se proteger contra doenças crônicas

• Chás verde e preto: ricos em catequinas, ajudam a melhorar a saúde cardiovascular;

• Frutas vermelhas e arroxeadas: fortalecem o cérebro e combatem o envelhecimento celular;

• Maçãs e peras: com ação anti-inflamatória e controle do açúcar no sangue;

• Frutas cítricas e seus sucos naturais: fortalecem o sistema imunológico;

• Chocolate amargo: com alto teor de cacau, auxilia na redução da pressão arterial.

Como garantir variedade no dia a dia

Incorporar diferentes fontes de flavonoides é mais simples do que parece. Comece o dia com um chá acompanhado de frutas vermelhas e iogurte natural. Para lanches, aposte em maçã, pera ou uvas. Nas refeições principais, abuse das saladas coloridas e legumes variados, complementando com sucos naturais sem açúcar.

Pequenas mudanças, como substituir refrigerantes por chás ou incluir um pedaço de chocolate amargo no lanche, podem transformar a saúde a longo prazo.