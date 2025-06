Padre é afastado após denúncia de assédio sexual

De acordo com o irmão da jovem, ela trabalhava na paróquia local e recebeu uma ligação do padre solicitando que levasse um material usado para bingos até a casa paroquial. Ao chegar ao local, o padre teria iniciado uma conversa que deixou a jovem desconfortável. Ele a abraçou, levantou do chão e fez perguntas sobre interesse em homens mais velhos. Quando a jovem tentou se afastar, ele segurou seu rosto e tentou beijá-la, além de supostamente tocar suas partes íntimas. Assustada, ela deixou o local rapidamente.

A Polícia Civil instaurou nesta terça-feira (17) um inquérito para investigar uma denúncia de assédio sexual contra um padre na cidade de Penedo, interior de Alagoas. A vítima, uma jovem de 20 anos, teria sofrido a abordagem no último dia 12, segundo relato feito pela família. O caso ganhou repercussão local e está sendo tratado com sigilo pelas autoridades.

O delegado responsável pelo caso, Rômulo Andrade, informou que o processo está em fase inicial e corre sob sigilo. Segundo ele, o padre já responde a um procedimento por crime de ameaça e a polícia está apurando se existem outros processos contra ele, inclusive em outros estados.

Posicionamento da Diocese de Penedo

Em nota oficial, a Diocese de Alagoas confirmou o recebimento da denúncia no dia 16 de junho e anunciou a abertura de uma investigação interna para apurar os fatos. O bispo diocesano Dom Valdemhif Ferreira Los Samos decidiu afastar o padre Vanderley da Silva Costa de suas funções na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e demais atividades eclesiásticas.

A Diocese destacou seu compromisso com a justiça e com a apuração transparente do caso, além de se colocar à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A nota finaliza com um apelo à fé e união dos fiéis diante da situação delicada.