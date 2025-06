XV estreia com empate sem gols em Sorocaba

O XV de Piracicaba começou a Copa Paulista 2025 com um empate sem gols diante do São Bento, na noite desta segunda-feira (16), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Ainda sem o melhor entrosamento, o Nhô Quim sofreu em alguns momentos da partida, principalmente na etapa final, mas conseguiu segurar a igualdade.

Com o resultado, as duas equipes somaram o primeiro ponto na competição paulista e ficam atrás do Guarani, que bateu o Paulista por 2 a 1, em Campinas, e lidera o Grupo 3. No outro jogo do grupo, Rio Branco e Primavera empataram sem gols, em Americana.

Na próxima rodada, o Alvinegro Piracicabano fará sua estreia em seus domínios na Copa Paulista. Nesta sexta-feira (20), a partir das 20h, equipe já terá um clássico regional, diante do Rio Branco, da vizinha Americana, no estádio Barão da Serra Negra.