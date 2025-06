Morte no balão: psicóloga comemorava 'dia dos namorados'.

Era para ser uma comemoração especial do "dia dos namorados", mas terminou em tragédia para um casal apaixonado.Juliana Prado de Oliveira Pereira, de 27 anos, natural de Pouso Alegre (MG), morreu na manhã deste domingo (16) após a queda de um balão na zona rural de Capela do Alto, no interior de São Paulo.

VEJA MAIS:

O acidente também deixou dezenas de feridos, entre eles o marido da vítima, Leandro Pereira.