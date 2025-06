Traficantes caem em operação no Sabiá em Piracicaba

Durante patrulhamento da "Operação Impacto 100 Dias", na noite deste domingo (15), policiais militares da 1ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam três homens por tráfico de drogas na rua Arapaçu, no bairro Parque Sabiá, em Piracicaba.

Simultaneamente, o condutor do veículo também foi abordado. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, uma vistoria no interior do carro revelou mais drogas e uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, os três homens receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à UPA Vila Cristina para exame de corpo de delito. Em seguida, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde o delegado Dimas Fernando Custódio ratificou a prisão. Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.