Labubu: entenda a febre dos monstrinhos que conquistaram o mundo

Os Labubus, pequenos bonecos inspirados na mitologia nórdica, tornaram-se uma sensação global, conquistando fãs de todas as idades e culturas. Criados pelo designer Kasing Lung, os personagens fazem parte da série "The Monsters" e foram lançados em 2015. A parceria com a Pop Mart em 2019 impulsionou sua popularidade, transformando-os em itens de desejo para colecionadores e fãs da cultura pop .

Design e exclusividade

Os Labubus apresentam um design único, com orelhas pontudas, dentes afiados e expressões travessas, combinando elementos "feios" e "fofos". Disponíveis em mais de 300 variações, os bonecos são vendidos em caixas surpresa ("blind boxes"), onde o comprador não sabe qual modelo está adquirindo até abrir a embalagem. Essa estratégia de venda, aliada à existência de edições limitadas e variantes raras, aumenta o apelo colecionável dos produtos .

Mercado e preços

Embora os preços iniciais dos Labubus variem entre US$ 20 e US$ 30 (aproximadamente R$ 112 a R$ 169), edições raras podem alcançar valores surpreendentes. No eBay, algumas unidades foram vendidas por até US$ 7 mil (cerca de R$ 42 mil), enquanto uma colaboração com a Vans foi negociada por US$ 3 mil (aproximadamente R$ 16 mil) .

Conclusão

Os Labubus transcenderam o status de simples brinquedos para se tornarem ícones culturais e objetos de desejo no mercado global. Sua combinação de design único, exclusividade e presença nas redes sociais consolidou-os como uma verdadeira febre entre colecionadores e fãs da cultura pop.