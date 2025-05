Veja a programação de cinema em Piracicaba para o fim de semana

Final da UEFA Champions League 2025

Exibição ao vivo da final do torneio de clubes de futebol europeu.

J-Hope Tour – Hope on the Stage in Japan

Transmissão ao vivo do concerto do artista J-Hope no Japão.

O Cine Araujo fica localizado no Shopping Piracicaba, Avenida Limeira, 722 - Bairro Areião.