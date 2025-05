Piracicaba segue sem chuvas e temperatura cai à noite; veja

Piracicaba continua com sol nesta segunda-feira (26), segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A tendência é que, apesar de o dia não ter chuva, haverá muitas nuvens com períodos nublados.

As temperaturas continuam diminuindo pela manhã e no início da noite, com a mínima de 15 ºC. Contudo, o calor retorna no início da tarde e se estende até próximo ao pôr do sol, com a máxima de hoje sendo 31 ºC. Mesmo com calor, a cidade mantém alta na umidade, de 80%.

Previsão para a semana