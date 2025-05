Notas de falecimentos | 07/05/2025

SRA. ADELAIDE SANTINI BRAUN faleceu dia 05/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Henri Joseph Braun. Era filha do Sr. Henrique Santini e da Sra. Maria Pansiera, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/05/2025 às 10h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala B, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ALDEILDE VIANA DE SOUZA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Lucio Sales de Carvalho e da Sra. Martinha Viana de Carvalho, era casada com o Sr. Edvaldo Gomes de Souza; deixa os filhos: Gisa Viana de Souza de Oliveira, casada com o Sr. Simei Damaceno de Oliveira; Jussara Viana Lopes, casada com o Sr. Ronaldo Moura Lopes e Neivan Viana de Souza, casado com a Sra. Karine Anchieta Batista Viana. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO THOME faleceu dia 06/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Doraci dos Santos Thome. Era filho do Sr. Sabino Thome e da Sra. Angelina Dalavila, falecidos. Deixa os filhos: José Edison Thome casado com Ivania Aparecida Vieira da Costa Thome, Luiz Antonio Thome, Ademir Thome casado com Marilza da Silva Thome, Ana Lucia Thome Alves casada com Marcos Jose Ferreira Alves, João Marcos Thome casado com Estefania Carrara. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 13h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala C, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.