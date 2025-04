Cardeais favoritos do conclave já chegaram ao Vaticano

Uma Possível Virada Conservadora?

Apesar de improvável, existe a possibilidade de um retorno ao conservadorismo. Entre os nomes citados nesse espectro está o cardeal húngaro Peter Erd?, arcebispo de Budapeste, que já foi considerado no conclave de 2013. No entanto, sua proximidade com o governo de Viktor Orbán e seu perfil mais eurocêntrico podem limitar seu apoio.

Participação Vetada

O cardeal italiano Angelo Becciu, que havia sido um dos nomes fortes dentro da cúria, confirmou que não participará do conclave. Becciu foi condenado por desvio de recursos e fraude, sendo o mais alto membro do clero já julgado em um tribunal do Vaticano.

O Dilema Italiano

O fato de muitos favoritos serem italianos reacende o debate sobre a nacionalidade do próximo papa. Para alguns especialistas, um pontífice da Itália poderia favorecer a continuidade das reformas internas. Outros, no entanto, veem nessa escolha um possível retrocesso, diante dos avanços da internacionalização promovidos por Francisco.